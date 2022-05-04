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Бывший глава службы протокола Ельцина поделился воспоминаниями о Шушкевиче

Экс-руководитель протокола Ельцина и Горбачева заявил, что Шушкевич видел мир по-своему
Станислав Шушкевич

Станислав Шушкевич. Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Бывший глава служб протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко поделился воспоминаниями о первом лидере независимой Белоруссии Станиславе Шушкевиче, который скончался 4 мая. Об этом сообщает «Звезда».

По словам Шевченко, Шушкевич «был глубже» первого президента Украина Леонида Кравчука. «Он человек из науки. Я к нему относился с большим уважением. У меня теплые о нем воспоминания как о человеке, который делал свое дело и видел мир по-своему», — отметил экс-руководитель службы протокола.

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Станислав Шушкевич умер в 87 лет спустя месяц после того, как заразился омикрон-штаммом коронавируса. В начале 1990-х он был председателем Верховного Совета Белорусского ССР, а затем и независимой Белоруссии. В декабре 1991 года вместе с Ельциным и Кравчуком подписал Беловежские соглашения о прекращении существования Советского Союза.

Шушкевич был резким противником действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. В сентябре 2021 года оппозиционер рассказал, что из нового белорусского учебника истории убрали все упоминания о нем.

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София Сарджвеладзе
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