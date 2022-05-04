Россиянам посоветовали собирать не уступающий белым и трюфелям весенний гриб

Телеведущий Дмитрий Тихомиров: весенние сморчки не уступают по вкусу белым грибам

Ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая Планета» Дмитрий Тихомиров рассказал россиянам о правилах поиска и готовки первых весенних грибов — сморчков. В беседе с «Лентой.ру» он посоветовал искать их в осинниках и под яблонями в садах, а тушить — со сливками.

По словам Тихомирова, грибники редко ходят за весенними сморчками и строчками, хотя те не уступают по вкусу и белым грибам, и лисичкам. «Недаром в мире сморчки по ценности стоят на втором месте после трюфелей, — утверждает он. — Те же американцы почти никакие лесные грибы не собирают, но у них существует целый культ именно сморчков».

В районе Сочи, Ставрополя или Ростова сморчки можно было собирать еще в апреле, а в майские праздники сморчковый сезон начинается в средней полосе, в том числе под Москвой. «Я сморчки находил даже в самой Москве, в парке "Лосиный остров", так что за этими грибами не обязательно далеко ехать!» — отметил Тихомиров.

Весенний лес сам по себе — прекрасен, природа только просыпается, а главное — почти нет конкурентов. Приходишь в лес — и ты в нем один, и это для меня просто отлично! Точнее, не один, а только я и сморчки!

Дмитрий Тихомиров телеведущий

Искать сморчки, объясняет эксперт, под Москвой непросто, поскольку они растут далеко не в каждом лесу и любят селиться в осинниках и под яблонями в садах. «Лучше всего искать осинники, и еще до начала активного роста травы, в которой грибы будет очень сложно найти, — подсказывает он. — Есть даже такая пословица, отлично говорит о примете — "полетел пух с осины — иди по сморчки". Начало мая, до примерно середины месяца, в зависимости от погоды — самое "сморчковое" время у нас».

По словам Тихомирова, нельзя путать съедобные сморчки с ядовитыми строчками обыкновенными и условно-съедобными строчками гигантскими. «Сморчки выглядят как темные высокие ячеистые пирамидки, а строчки — как коричневые сморщенные мозги», — объясняет он.

Рядом со сморчками можно найти и сморчковую шапочку. По утверждению Тихомирова, продавцы нередко выдают этот гриб за более ценные сморчки, хотя их легко отличить по шляпке: у сморчков она срастается с ножкой, а у сморчковых шапочек — нет. «Но сморчковая шапочка — также отличный съедобный гриб, и набрать ее можно в одном месте прям много-много!» — сказал он.

Готовить сморчки нетрудно, утверждает Тихомиров. «Их даже отваривать не надо, лучше промыть, разрезать пополам, внимательно посмотреть на наличие насекомых и слизней (эти грибы полые внутри, и лесные обитатели любят в них селиться) и бросить на сковородку, потушив со сметаной или сливками! Думаю, это вообще самое вкусное грибное блюдо», — делится он рецептом.

На мой дачный участок под Домодедово сморчки сами по себе пришли года три назад, и на майские праздники я всегда нахожу десяток грибков! Вот знает спора, к кому прилететь, и дать начало новой грибнице. Я, конечно, их не сажал, вообще грибы посадить невозможно, это не растение. Сейчас, кстати, во многих магазинах продаются пакетики со спорами в том числе и сморчков, но не стоит покупаться на этот обман, они никогда не вырастут, грибы все же гораздо сложнее, чем петрушка с укропом. Дмитрий Тихомиров телеведущий

Ранее диетолог Лаура Бурак назвала неожиданные полезные свойства грибов для здоровья. Она отметила, что грибы являются отличным источником полезных для здоровья веществ, например витамина D, а также положительно влияют на эмоциональное состояние.