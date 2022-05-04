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Вучич объяснил неверие Сербии в политику санкций

Президент Вучич заявил, что Сербия не верит в политику санкций и преследует свои интересы

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Сербия не верит в политику санкций. Об этом в интервью немецкой Handelsblatt заявил президент страны Александр Вучич.

Он объяснил, что такая позиция была сформирована, поскольку Белград много лет был жертвой санкционных рестрикций. «Ни на кого в России не произведет впечатления то, присоединится Сербия к санкциям или нет. С другой стороны, мы имеем свои национальные интересы касательно Косова и других вопросов, в которых Россия поддерживает нашу позицию», — добавил Вучич.

1 мая Вучич заявил, что Запад пытается переделать республику, при этом не признает своих ошибок, не готов о них говорить и не хочет приносить извинения. «Не позволяют нам самостоятельно принимать решения, пытаются изменить нас и сделать такими, как они. Пытаются заставить нас извиняться и за то, в чем мы не виноваты, а они ни за что извиняться не хотят», — заявил сербский лидер.

Ранее Вучич упрекнул Запад в лицемерии в связи с поставками вооружений в самопровозглашенную республику Косово. Он отметил, что западные страны осуждают Белград за покупку у Китая комплексов ПВО, в то время как Британия поставляет Косово противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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Марина Совина
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