Удары по огневым позициям на «Азовстали» попали на видео

Телеканал «Звезда» показал применение гаубиц и РСЗО по позициям боевиков на «Азовстали»

Удары по боевым позициям украинских военных, находящихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, попали на видео. Кадрами поделился телеканал «Звезда».

На видео запечатлено применение гаубиц и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) выбрала тактику «беспокоящего огня», целью которой является перекрыть оставшимся на заводе военным выход к огневым позициям.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в бункерах «Азовстали» укрываются более 150 мирных жителей. В одном из бункеров находятся 170 раненых, указал Кадыров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе обострилась из-за того, что боевики выходят на боевые позиции. Он добавил, что активность боевиков подавляется российскими войсками.

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Верховный главнокомандующий назвал его нецелесообразным и подчеркнул, что руководствуется соображениями сохранения жизней российских военных.