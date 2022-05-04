С советского танка в популярной онлайн-игре убрали букву «V»

В онлайн-игре World of Tanks убрали букву «V» с советского танка Объект 430У

В популярной онлайн-игре World of Tanks убрали букву «V» с советского танка. На это обратила внимание Readovka.

В последнем обновлении танк «Объект 430У» лишился символа, ранее размещенного на боку башни. Ранее разработчики анонсировали на 3 мая минорный патч, вносящий изменения или убирающий некоторые элементы внешнего вида танков.

4 апреля издатель и разработчик игр Wargaming, создавший World of Tanks, объявил о решении уйти с рынка России и Белоруссии. «Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны», — говорится в заявлении Wargaming. В организации рассказали, что приняли решение об уходе и закрытии офисов в странах после стратегического анализа бизнес-операций по всему миру, проведенного в последние недели. Сообщается, что 31 марта компания передала свой игровой бизнес в России и Белоруссии под местное управление московской Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming.