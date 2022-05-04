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Генерал ФСБ рассказал о борьбе с завозом нелегального оружия в Россию из Украины

Генерал ФСБ Михайлов рассказал о борьбе с завозом нелегального оружия в Россию из Украины

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Механизмы по борьбе с завозом нелегального оружия были запущены российскими спецслужбами с началом спецоперации на Украине. Об этом в среду, 4 мая, «Ленте.ру» рассказал генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в запасе Александр Михайлов.

«Безусловно, риск того, что нелегальное оружие из Украины окажется на российском черном рынке, есть — но я бы его не преувеличивал. Сейчас граница с Украиной находится под пристальным контролем со стороны российских правоохранительных органов, там всех серьезно проверяют», — сообщил Михайлов.

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При этом он отметил, что после любой войны находятся люди, которые пытаются забрать с собой в качестве «сувениров» оружие или гранаты.

«Так было и после чеченской кампании, но наши правоохранительные органы в то время отработали четкий регламент и успешно изымали все "сувениры", которые бойцы пытались везти из региона домой. Эти механизмы были вновь запущены с началом спецоперации именно для того, чтобы не пропустить нелегальное оружие в Россию», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее Александр Михайлов предположил, что в ближайшее время в Европу потянется украинский криминал, и там начнутся «трудные времена».

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Владимир Шарапов
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