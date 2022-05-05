Энергетический гигант задумал создать самую мощную АЭС в мире

Французская компания EDF захотела заключить сделку по оборудованию 6 реакторов EPR в Индии

Французский энергетический гигант «Electricite de France» (EDF) задумал создать самую мощную АЭС в мире. Компания захотела заключить крупную сделку по оборудованию шести ядерных реакторов EPR в Индии в ближайшие месяцы, сообщает BFM.

В прошлом году компания представила индийской корпорации NPCIL обязательное технико-коммерческое предложение о строительстве реакторов нового поколения в Джайтапуре. EDF не планирует инвестировать средства в проект и строить реакторы — она лишь продает технологию EPR и необходимое оборудование. АЭС с установленной электрической мощностью 9,6 гигаватта может стать самой мощной в мире, вырабатывая около 75 тераватт в час тепла в год. Энергия от ядерных реакторов станции удовлетворит годовые объемы потребления 70 миллионов индийских домохозяйств и поможет избежать выбросов примерно в 80 миллионов тонн CO2 в год.

Строительство АЭС с европейскими водо-водяными реакторами следующего поколения поможет Индии избавиться от энергетической зависимости, от которой республика страдает в том числе из-за российско-украинского конфликта. В конце марта Индия резко нарастила закупки российской нефти. В целом страна удвоила расходы на импорт нефти до 119 миллиардов долларов в 2021-2022 финансовом году.

После начала спецоперации на Украине страны ЕС решили расширить сотрудничество с Индией и вернулись к торговым переговорам. Европа таким образом захотела снизить зависимость страны от РФ. США также ведут переговоры с Индией в попытках убедить страну не покупать российскую нефть.

В начале мая Индия захотела покупать российскую нефть по сниженной на 30 долларов за баррель цене. Таким образом республика сможет компенсировать риски в связи с напряженной геополитической обстановкой в мире и отказом многих покупателей от энергоресурсов из России.