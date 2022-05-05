В будущей машине Apple нашли встроенный алкотестер

Apple запатентовала автомобильный ключ с алкотестером

Apple запатентовала технологию запуска двигателя автомобиля после проверки водителя на трезвость. Об этом сообщает издание Patently Apple.

Журналисты медиа нашли в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрированное изобретение Apple. Инженеры компании предложили добавить алкотестер в качестве дополнительной функции автомобиля. По словам специалистов, нетрезвые водители не смогут сесть за руль, если не пройдут проверку. Журналисты полагают, что данная опция может появиться в будущем автомобиле Apple.

В документе говорится, что изобретение представляет собой электронный ключ Car Key, необходимый для запуска автомобиля. Перед непосредственным пуском двигателя система может предложить пользователю пройти процедуру контроля, состоящую из нескольких этапов — например, встроенную биометрическую идентификацию и проверку на наличие алкоголя в крови. В случае, если уровень алкоголя окажется выше допустимого, система не только не даст завести машину, но и заблокирует доступ к личным данным.

По словам журналистов издания 9to5mac, данная технология могла бы в будущем стать стандартом для всех автопроизводителей. Авторы обозначили актуальность проблемы, приведя статистику Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA), согласно которой каждые 52 минуты по вине нетрезвого водителя в США погибает один человек.

В начале апреля инсайдер под ником LeaksApplePro назвал ориентировочную стоимость автомобиля Apple. По информации специалиста, Apple Car обойдется дороже 100 тысяч долларов.