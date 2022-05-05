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Джошуа раскрыл план на бой с Усиком

Боксер Энтони Джошуа рассказал, что постарается нокаутировать Александра Усика

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа заявил, что постарается нокаутировать украинца Александра Усика. План на бой спортсмен раскрыл в интервью Metro.

«Мой стиль заключается в том, чтобы сближаться, оказывать давление и создавать сложности для соперника», — рассказал Джошуа. Он добавил, что во время поединков всегда внимательно наблюдает за оппонентами и старается предугадывать их действия.

26 марта Усик заявил, что принял решение покинуть Украину ради подготовки к бою против Джошуа. Он отметил, что таким образом лучше поможет своей стране. Поединок с британцем запланирован на 23 июля.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.

Алексей Гусев
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