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Определились финалисты Лиги чемпионов

«Реал Мадрид» победил «Манчестер Сити» со счетом 3:1 и вышел в финал Лиги чемпионов

Фото: Reuters

Испанский «Реал Мадрид» одержал победу над английским «Манчестер Сити» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На 73-й минуте вывел вперед «Сити» полузащитник Рияд Марез. На 90-й и 91-й минутах хавбек «сливочных» Родриго Гоэс оформил дубль. В дополнительное время форвард «Реала» Карим Бензема реализовал пенальти на 95-й минуте.

В первом матче англичане выиграли — 4:3. Таким образом, «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов.

Днем ранее определился первый финалист турнира. В двухматчевом противостоянии английский «Ливерпуль» одолел испанский «Вильярреал».

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая. Встреча состоится в Париже.

Анастасия Борисова
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