Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Летевший в Минск самолет сменил курс из-за плохого самочувствия пассажира

Пассажир самолета, летевшего из Баку в Минск, умер после вынужденной посадки в Самаре

Фото: Nils Nedel / Unsplash

Пассажир самолета, следовавшего по маршруту БакуМинск, умер после вынужденной посадки в Самаре. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, воздушное судно сменило курс и совершило незапланированную посадку в аэропорту Курумоч из-за мужчины, которому стало плохо во время полета.

Через восемь минут после приземления пассажир умер. Обстоятельства случившегося выясняются. В СКР заявили, что у мужчины было неизлечимое заболевание.

Ранее в феврале пассажир умер на борту самолета российской авиакомпании «СиЛА», летевшего из села Казачинское в Иркутск. Во время полета экипаж уведомил авиадиспетчеров, что одному из пассажиров стало плохо. Мужчина 47 лет скончался за 30 минут до посадки воздушного судна.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Губернатор российского региона сообщил об обстреле Украиной приграничных сел
Прокуратура начала искать отказавшиеся снизить цены компании
Россия уничтожила две пусковые установки комплекса «Точка-У»
Украинский суд арестовал активы родственников Медведчука
Минобороны сообщило об уничтожении авиации на украинском аэродроме
Найдено доказательство миграции женщин бронзового века с материка в Шотландию
Российские заводы остались без оборудования для электростанций
Минобороны заявило о трех сбитых самолетах ВСУ
В России бросились избавляться от торговых центров
Звезда «Уральских пельменей» рассказал о матерящемся Маслякове
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.