Летевший в Минск самолет сменил курс из-за плохого самочувствия пассажира

Пассажир самолета, летевшего из Баку в Минск, умер после вынужденной посадки в Самаре

Пассажир самолета, следовавшего по маршруту Баку — Минск, умер после вынужденной посадки в Самаре. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, воздушное судно сменило курс и совершило незапланированную посадку в аэропорту Курумоч из-за мужчины, которому стало плохо во время полета.

Через восемь минут после приземления пассажир умер. Обстоятельства случившегося выясняются. В СКР заявили, что у мужчины было неизлечимое заболевание.

Ранее в феврале пассажир умер на борту самолета российской авиакомпании «СиЛА», летевшего из села Казачинское в Иркутск. Во время полета экипаж уведомил авиадиспетчеров, что одному из пассажиров стало плохо. Мужчина 47 лет скончался за 30 минут до посадки воздушного судна.