В Германии допустили дефицит бензина при нефтяном эмбарго

Минэнерго ФРГ допустило возникновение дефицита бензина при эмбарго на поставки нефти из РФ

В Берлине и восточной Германии может произойти дефицит бензина в случае введения эмбарго на поставки российской нефти, заявил министр экономики страны Роберт Хабек в эфире телеканала RTL. Его цитирует РБК.

«[Может случиться так, что] в течение ограниченного времени будет слишком мало нефти и, следовательно, слишком мало бензина. Это не исключено», — сказал глава Хабек.

Угрозу возникновения дефицита министр объяснил тем, что эти части страны снабжаются нефтеперерабатывающим заводом в Шведте, который перерабатывает только российскую нефть.

Министр заверил, что ведомство работает над принятием решений, которые позволят предотвратить нехватку топлива.

Ранее нефтеперерабатывающий завод Lukoil Neftochim Bourgas заявил об отсутствии альтернатив российской нефти в Болгарии. По информации подконтрольного «Лукойлу» НПЗ, на рынке нет предложений других сортов нефти, в настоящее время доля российского сырья составляет 100 процентов.