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Дроны обучили летать в сложных условиях

Science Robotics: дроны научились летать в лесу благодаря алгоритму

Фото: Yuman Gao, Rui Jin

Китайские ученые создали алгоритм, который позволяет координировать полеты дронов в сложных условиях. Исследование было опубликовано в журнале Science Robotics.

Специалисты Чжэцзянского университета (Китай) заявили, что современные дроны не способны перемещаться в сложных условиях в автономном режиме. Ученые предложили решить данную проблему с помощью алгоритма, который позволяет быстро анализировать информацию с сенсоров беспилотных аппаратов и координировать действия нескольких дронов.

Инженеры разработали серию компактных дронов, укомплектованных датчиками глубины и высоты. Также ученые обучили нейросеть собирать данные и моментально выбирать маршрут для каждого беспилотного устройства, координируя действия дронов. В качестве примера специалисты показали, как десять беспилотников проходят через густой лес, облетая ветки и прочие препятствия.

«Вдохновением для нашей работы послужили птицы, которые плавно летают свободной стаей даже в очень густом лесу», — заявил участник исследования. По словам ученых, подобный алгоритм можно было бы использовать для управления дронами в различных спасательных операциях.

В начале февраля швейцарские ученые рассказали о создании дрона, который способен сопровождать людей с нарушениями зрения. Коптер направляет пользователя с помощью троса, учитывая его натяжение.

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Андрей Ставицкий
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