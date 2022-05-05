Четыре человека погибли в ДТП на российской трассе

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Ставропольском крае

Две легковушки столкнулись на 35-м километре трассы Солнечнодольск — Сенгилеевское в Ставропольском крае, в результате погибли четыре человека. Об этом сообщает в четверг, 5 мая, РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, автомобили столкнулись лоб в лоб. В настоящее время на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в ДТП в Ростовской области погибли шесть человек, в том числе трое детей. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, в котором находились пять пассажиров.

2 мая в Сахалинской области перевозивший детей автобус слетел в кювет. ЧП произошло в Поронайском районе возле села Леонидово.