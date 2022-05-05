Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Четыре человека погибли в ДТП на российской трассе

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Ставропольском крае

Фото: Globallookpress.com

Две легковушки столкнулись на 35-м километре трассы Солнечнодольск — Сенгилеевское в Ставропольском крае, в результате погибли четыре человека. Об этом сообщает в четверг, 5 мая, РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, автомобили столкнулись лоб в лоб. В настоящее время на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в ДТП в Ростовской области погибли шесть человек, в том числе трое детей. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, в котором находились пять пассажиров.

2 мая в Сахалинской области перевозивший детей автобус слетел в кювет. ЧП произошло в Поронайском районе возле села Леонидово.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Шольц назвал условие снятия санкций с России
В приграничном российском регионе запретили фейерверки и салюты на 9 Мая
Минздрав зарегистрировал новый препарат от COVID-19
Компании начнут скрывать данные для ухода от санкций
Врачи российской больницы по запаху нашли пролежавший неделю труп неизвестного
Сбежавшего польского солдата Чечко похоронят в Белоруссии
Против актера Дмитрия Задорожного возбудили уголовное дело из-за избиения кота
Зеленский предложил другим странам взять шефство над регионами Украины
Старейшая женщина в мире назвала неожиданную причину своего долголетия
Раскрыты масштабы роста цен на квартиры в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.