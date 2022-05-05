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Определились финалисты Лиги Европы

Немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс» стали финалистами Лиги Европы

Фото: IMAGO/Revierfoto / Global Look Press

Немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс» вышли в финал Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ответные полуфинальные матчи прошли в четверг, 5 мая. «Айнтрахт» на своем поле победил английский «Вест Хэм» (1:0) и второй раз обыграл лондонцев. «Рейнджерс» дома со счетом 3:1 взял верх над немецким «РБ Лейпцигом». В первом матче шотландцы уступили с разницей в один мяч (1:2).

Обладатель титула определится в финале, который состоится 18 мая. Игра пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что российские футбольные клубы будут отстранены от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023. Таким образом, отечественные команды не выступят в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также Лиге Конференций.

Алексей Гусев
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