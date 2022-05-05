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Казанскому стрелку Галявиеву продлили срок ареста еще на три месяца

Верховный суд Татарстана оставил под стражей Галявиева, совершившего нападение на гимназию

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Верховный суд Татарстана продлил еще на три месяца срок ареста Ильназу Галявиеву, совершившему вооруженное нападение на школу в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 11 августа. На заседании суда следователь пояснил, что в настоящее время Галявиев и его адвокат знакомятся с материалами уголовного дела, состоящего из 310 томов. Ими прочтено пока 24 тома.

Обвиняемый был признан вменяемым специалистами психиатрической больницы №6 Санкт-Петербурга. Эксперты пришли к выводу, что Галявиев осознавал свои действия при подготовке нападения и во время его совершения, когда он застрелил девять человек, называя себя богом.

19-летний Галявиев устроил массовый расстрел в казанской гимназии №175 11 мая 2021 года. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. По данным следствия, после взрыва он открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали. Галявиев арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Любовь Ширижик
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