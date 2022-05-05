Казанскому стрелку Галявиеву продлили срок ареста еще на три месяца

Верховный суд Татарстана оставил под стражей Галявиева, совершившего нападение на гимназию

Верховный суд Татарстана продлил еще на три месяца срок ареста Ильназу Галявиеву, совершившему вооруженное нападение на школу в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 11 августа. На заседании суда следователь пояснил, что в настоящее время Галявиев и его адвокат знакомятся с материалами уголовного дела, состоящего из 310 томов. Ими прочтено пока 24 тома.

Обвиняемый был признан вменяемым специалистами психиатрической больницы №6 Санкт-Петербурга. Эксперты пришли к выводу, что Галявиев осознавал свои действия при подготовке нападения и во время его совершения, когда он застрелил девять человек, называя себя богом.

19-летний Галявиев устроил массовый расстрел в казанской гимназии №175 11 мая 2021 года. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. По данным следствия, после взрыва он открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали. Галявиев арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, ему грозит пожизненное лишение свободы.