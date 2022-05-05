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Google оспорила признание виновной в нарушении антимонопольного законодательства

Компания Google оспорила признание виновной в нарушении антимонопольного законодательства

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Американская компания Google оспорила решение Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), признавшей корпорацию нарушителем закона из-за непрозрачных правил блокировок на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что заявление компании об оспаривании виновности в нарушении антимонопольного законодательства поступило в суд 29 апреля. Дело к производству пока не принято.

Ранее 10 февраля ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства за злоупотребление доминирующим положением на рынке видеохостингов. Отмечалось, что некоторые правила принадлежащего Google видеохостинга YouTube являются необъективными и непредсказуемыми, из-за чего происходят внезапные блокировки и удаления аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий.

О том, что ФАС возбудила дело против Google, стало известно в апреле прошлого года. Поводом для возбуждения дела стало заявление Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). Организация обратилась в ФАС в декабре 2020 года.

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Асель Минбаева
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