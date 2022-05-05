Игрок «Миннесоты» Капризов оформил хет-трик в матче плей-офф НХЛ и установил рекорд клуба

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд клуба в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ «Миннесота» обыграла «Сент-Луис Блюз». В составе победителей трижды отличился россиянин Капризов. Форвард стал первым игроком в истории «Миннесоты», кому удалось оформить хет-трик в матче плей-офф.

Встреча завершилась со счетом 6:2. Таким образом, команды сравняли счет в серии (1:1).

В текущем сезоне Капризов набрал 108 очков (47 заброшенных шайб и 61 результативная передача) в 81 матче и стал лучшим бомбардиром «Миннесоты» в регулярном чемпионате. Всего за карьеру в НХЛ россиянин принял участие в 137 встречах. В них он забросил 77 шайб и сделал 85 голевых передач.

