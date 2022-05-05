Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Новак Джокович
Сегодня
13:00 (Мск)
Энди Маррей
Мадрид (м)
Флорида Пантерз
Завтра
02:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 2-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 2-й матч
Колорадо Эвеланш
Завтра
04:30 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 2-й матч
Калгари Флэймз
Завтра
05:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 2-й матч
Спорт

Капризов оформил хет-трик в матче плей-офф НХЛ и установил рекорд клуба

Игрок «Миннесоты» Капризов оформил хет-трик в матче плей-офф НХЛ и установил рекорд клуба

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд клуба в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ «Миннесота» обыграла «Сент-Луис Блюз». В составе победителей трижды отличился россиянин Капризов. Форвард стал первым игроком в истории «Миннесоты», кому удалось оформить хет-трик в матче плей-офф.

Встреча завершилась со счетом 6:2. Таким образом, команды сравняли счет в серии (1:1).

В текущем сезоне Капризов набрал 108 очков (47 заброшенных шайб и 61 результативная передача) в 81 матче и стал лучшим бомбардиром «Миннесоты» в регулярном чемпионате. Всего за карьеру в НХЛ россиянин принял участие в 137 встречах. В них он забросил 77 шайб и сделал 85 голевых передач.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Губернатор российского региона сообщил об обстреле Украиной приграничных сел
Прокуратура начала искать отказавшиеся снизить цены компании
Россия уничтожила две пусковые установки комплекса «Точка-У»
Украинский суд арестовал активы родственников Медведчука
Минобороны сообщило об уничтожении авиации на украинском аэродроме
Найдено доказательство миграции женщин бронзового века с материка в Шотландию
Российские заводы остались без оборудования для электростанций
Минобороны заявило о трех сбитых самолетах ВСУ
В России бросились избавляться от торговых центров
Звезда «Уральских пельменей» рассказал о матерящемся Маслякове
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.