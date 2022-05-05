Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко посоветовал Западу спать спокойно

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Минск никому не угрожает

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Западу спать спокойно, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Минск никому не угрожает и не может этого делать, поскольку знает, «кто ему противостоит».

«Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе — абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно», — заявил Лукашенко в интервью Associated Press.

Ранее в Белоруссии стартовала внезапная проверка сил реагирования. Министерство обороны утверждает, что она не несет угрозы для соседних стран и Европы в целом.

При этом в феврале Лукашенко заявлял, что США хотят организовать в восточноевропейском регионе «войнушку», чтобы потом «разобраться один на один с Китаем».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
«Газпром» нашел применение «Северному потоку-2»
Семак оценил отстранение российских команд от международных турниров
Российские военные захватили украинский Т-64 с редкими пулями
Володин сравнил украинских боевиков на «Азовстали» с типичными террористами
В Подмосковье у бизнесмена украли яхту за 10 миллионов рублей
Губернатор приграничного региона описал ущерб от обстрела Украиной
Россияне массово пересели с самолетов на поезда
Лукашенко посоветовал Западу спать спокойно
Минобороны сообщило об уничтожении более 600 бойцов ВСУ
Вучич рассказал о будущем Сербии и отношениях Белграда и Москвы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.