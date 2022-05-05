Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Минск никому не угрожает

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Западу спать спокойно, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Минск никому не угрожает и не может этого делать, поскольку знает, «кто ему противостоит».

«Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе — абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно», — заявил Лукашенко в интервью Associated Press.

Ранее в Белоруссии стартовала внезапная проверка сил реагирования. Министерство обороны утверждает, что она не несет угрозы для соседних стран и Европы в целом.

При этом в феврале Лукашенко заявлял, что США хотят организовать в восточноевропейском регионе «войнушку», чтобы потом «разобраться один на один с Китаем».