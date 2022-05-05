Лукашенко посоветовал Западу спать спокойно
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Минск никому не угрожает
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Западу спать спокойно, передает БЕЛТА.
По словам Лукашенко, Минск никому не угрожает и не может этого делать, поскольку знает, «кто ему противостоит».
«Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе — абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно», — заявил Лукашенко в интервью Associated Press.
Ранее в Белоруссии стартовала внезапная проверка сил реагирования. Министерство обороны утверждает, что она не несет угрозы для соседних стран и Европы в целом.
При этом в феврале Лукашенко заявлял, что США хотят организовать в восточноевропейском регионе «войнушку», чтобы потом «разобраться один на один с Китаем».