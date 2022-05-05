В Азии появился самый длинный в мире стеклянный мост

Во Вьетнаме открылся мост со стеклянным дном длиной 632 метра

Самый длинный в мире мост со стеклянным дном открылся для туристов в популярной азиатской стране — Вьетнаме. Об этом сообщает The National News.

По информации издания, пешеходный мост Бач Лонг (Bach Long), название которого переводится как «белый дракон», достигает 632 метров в длину и находится на высоте 150 метров над джунглями. При этом пол конструкции сделан из закаленного стекла французского производства, что позволяет ему выдерживать до 450 человек одновременно.

Таким образом, прогуливающиеся по мосту туристы могут увидеть природные пейзажи прямо у себя под ногами. «Стоя на мосту, путешественники смогут любоваться красотой природы», — рассказал представитель компании, участвовавшей в возведении моста, Хоанг Мань Дуй.

Кроме того, утверждается, что Бач Лонг превзошел по длине аналогичную 526-метровую конструкцию в Китае, поэтому производители ожидают, что объект будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Вьетнама приняло решение с 16 марта отменить карантин для иностранных туристов, в том числе россиян. Согласно новым правилам, въезжающие в популярную азиатскую страну путешественники больше не должны предъявлять справки о вакцинации или о выздоровлении от COVID-19, а также проходить обязательный семидневный карантин или трехдневный режим самоизоляции.