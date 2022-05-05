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В Азии появился самый длинный в мире стеклянный мост

Во Вьетнаме открылся мост со стеклянным дном длиной 632 метра

Кадр: Han Bụi Official / YouTube

Самый длинный в мире мост со стеклянным дном открылся для туристов в популярной азиатской стране — Вьетнаме. Об этом сообщает The National News.

По информации издания, пешеходный мост Бач Лонг (Bach Long), название которого переводится как «белый дракон», достигает 632 метров в длину и находится на высоте 150 метров над джунглями. При этом пол конструкции сделан из закаленного стекла французского производства, что позволяет ему выдерживать до 450 человек одновременно.

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Таким образом, прогуливающиеся по мосту туристы могут увидеть природные пейзажи прямо у себя под ногами. «Стоя на мосту, путешественники смогут любоваться красотой природы», — рассказал представитель компании, участвовавшей в возведении моста, Хоанг Мань Дуй.

Кроме того, утверждается, что Бач Лонг превзошел по длине аналогичную 526-метровую конструкцию в Китае, поэтому производители ожидают, что объект будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Вьетнама приняло решение с 16 марта отменить карантин для иностранных туристов, в том числе россиян. Согласно новым правилам, въезжающие в популярную азиатскую страну путешественники больше не должны предъявлять справки о вакцинации или о выздоровлении от COVID-19, а также проходить обязательный семидневный карантин или трехдневный режим самоизоляции.

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Татьяна Карпова
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