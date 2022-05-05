Российская авиация поразила 45 военных объектов ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении авиацией России 45 военных объектов ВСУ

Российская авиация за день поразила 45 военных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 5 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС (Воздушно-космических сил) России в течение дня поражены сорок пять военных объектов Украины», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что среди них есть два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силу ВСУ и военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения, который находится в районе села Воеводовка в Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видео с уничтоженной украинской военной техникой. На кадрах видны разрушенный до основания танк Т-80БВ, подбитый Т-64БВ, а также два уничтоженных бронеавтомобиля «Козак».