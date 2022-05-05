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Российская авиация поразила 45 военных объектов ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении авиацией России 45 военных объектов ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российская авиация за день поразила 45 военных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 5 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС (Воздушно-космических сил) России в течение дня поражены сорок пять военных объектов Украины», — сказал Конашенков.

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Он уточнил, что среди них есть два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силу ВСУ и военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения, который находится в районе села Воеводовка в Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видео с уничтоженной украинской военной техникой. На кадрах видны разрушенный до основания танк Т-80БВ, подбитый Т-64БВ, а также два уничтоженных бронеавтомобиля «Козак».

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Никита Абрамов
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