Слуцкий рассказал о ходе переговоров с Украиной

Глава международного комитета ГД Слуцкий заявил, что переговоры РФ с Украиной идут тяжело

Председатель международного комитета Госдумы, врио главы думской фракции ЛДПР и участник переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий рассказал, как проходят переговоры. Его слова приводит ТАСС.

Слуцкий заявил, что в настоящее время переговоры проходят тяжело. «Украинские визави договариваются, а потом откатывают обратно», — подчеркнул он.

Кроме того, глава международного комитета Госдумы рассказал о боях, происходивших вокруг комбината «Азовсталь». «Сложно с ними. Они такие же, как мы, их так же зовут. Когда оказываешься там, …понимаешь, что все иначе», — добавил Слуцкий, уточнив, что в настоящее время украинская сторона ведет себя так, «как даже гитлеровцы не позволяли себе».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что непоследовательная позиция Киева подрывает уверенность в успехе переговоров с Москвой. По его словам, в переговорном процессе России и Украины отсутствует динамика.