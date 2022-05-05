В граничащем с Украиной российском регионе выставили блокпост

Под Белгородом в 20 километрах от границы с Украиной на трассе М-2 выставили блокпост

В Белгородской области на трассе М-2 в 20 километрах от границы с Украиной выставили блокпост. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Корреспондента агентства по дороге в Нехотеевку остановили на блокпосту сотрудники полиции и военные — они объяснили, что проезд к приграничным селам российского региона разрешен только местным жителям.

Село Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины подвергались обстрелу украинскими военными — села находятся менее чем в двух километрах от границы.

Последний раз два приграничных села обстреляли со стороны Украины в четверг, 5 мая. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирного населения нет, в результате обстрела повреждены пять домов, один из которых сильно разрушен.

В Белгородской области в связи с обстрелами ВСУ до 10 мая продлен повышенный уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый (повышенный) уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.