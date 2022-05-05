В США не нашли альтернатив Трампу и Байдену на выборах президента

Politico: повторное противостояние Трампа и Байдена на выборах в 2024 году вполне вероятно

Бывший президент США Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден, вполне вероятно, снова будут соревноваться за президентское кресло на выборах в США в 2024 году. Об этом пишет Politico.

По данным издания, оба политика заявили своим доверенным лицам, что хотят баллотироваться на второй срок. Однако, как утверждают источники, ни Трамп, ни Байден не хотят объявлять о своем желании первыми и ждут действий противоположного лагеря.

По мнению старшего советника сенатора-республиканца Марко Рубио Алекса Конанта, в политической системе США назрела ситуация, когда ни у Демократической, ни у Республиканской партии нет альтернативных Байдену и Трампу кандидатов. По его словам, впервые в современной истории не стоит ожидать конкурентных праймериз ни с одной из сторон.

Ранее стало известно, что Байден сообщал бывшему президенту Бараку Обаме о своих планах баллотироваться на второй срок в 2024 году. В начале возможного второго срока ему будет 82 года. Politico утверждает, что Байден видит в Трампе «экзистенциальную угрозу американской демократии» и считает, что он единственный способен помешать республиканцам снова занять Овальный кабинет.

Трамп, в свою очередь, открыто не заявлял о желании баллотироваться, однако допустил возможность участия в следующих президентских выборах. Во время митинга в Северной Каролине он заявил, что, возможно, ему придется побороться за пост главы государства в третий раз. Бывший советник Трампа предположил, что выборы 2024 года, а конкретно соревнование за пост именно с Байденом, мотивируют республиканца на переизбрание, так как в нем еще теплится надежда отомстить за проигрыш демократам в 2020 году. В год выборов Трампу исполнится 78 лет.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Дональд Трамп, ставший 45-м президентом Штатов, занимал пост с 20 января 2017 года по 20 января 2021-го.