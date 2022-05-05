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Радио «Радонеж» обратится в Роскомнадзор из-за ограничений на YouTube

Радио «Радонеж» подаст жалобу в Роскомнадзор из-за блокировки трансляций на YouTube
Евгений Никифоров

Евгений Никифоров. Кадр: Радонеж ТВ / YouTube

Представители православного радио «Радонеж» намерены подать жалобу в Роскомнадзор из-за ограничений, примененных видеохостингом YouTube к его каналу. Об этом сообщается на сайте радиостанции.

«Радио "Радонеж" намерено обратиться с жалобой на действия YouTube в Роскомнадзор», — указано в публикации.

Отмечается, что YouTube заблокировал трансляции на канале радио из-за предполагаемого нарушения правил сообщества. «Поскольку указанная в уведомлении YouTube причина блокировки — "дискриминационные высказывания", якобы имевшие место в программах, посвященных специальной военной операции ВС РФ [на Украине], радиостанция не рассчитывает на успех апелляции к YouTube», — сообщили в радиостанции.

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«Радонеж» предупредило, что в ближайшее время не сможет обновлять видеоконтент на YouTube. В разговоре с РИА Новости генеральный директор радиостанции Евгений Никифоров также сказал, что «Радонеж» был вынужден перейти в соцсеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram.

«Мы всегда деликатно высказывались по любому вопросу, и наша задача — не разжигать», — подчеркнул он. Помимо того, Никифоров заявил, что в течение Великого поста «Радонеж» подвергался масштабной DDоS-атаке.

Ранее стало известно, что компания Google, владеющая YouTube, оспорила признание виновной в нарушении антимонопольного законодательства из-за непрозрачных правил блокировок на видеохостинге. Соответствующее решение в феврале вынесла Федеральная антимонопольная служба России (ФАС).

Перед этим суд в Москве арестовал активы Google на полмиллиарда рублей. Такая мера была принята по иску, в котором телекомпания НТВ требует обязать компанию разблокировать доступ к аккаунту в Google, в том числе к каналу на YouTube.

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Маргарита Щигарева
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