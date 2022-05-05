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Спорт

В РУСАДА прокомментировали расследование дела Валиевой

Глава РУСАДА Логинова заявила, что дело Валиевой требует конфиденциального расследования
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Peter Kneffel / Globallookpress.com

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова прокомментировала ход расследования дела фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова передает РИА Новости.

«В своей работе РУСАДА четко следует положениям регламентирующих документов, а именно — требованиям Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов, которые указывают на необходимость проведения конфиденциального расследования», — заявила она. Логинова обратила особое внимание на то, что спортсменка является защищенным лицом. Глава РУСАДА также подчеркнула, что для проведения тщательного расследования требуется время.

Ранее глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд осталась озадачена ходом расследования дела Валиевой после слов поддержки от президента России Владимира Путина. «Вы видите новостные репортажи о том, что Путин защищает Валиеву, и задаетесь вопросом: "Как можно считать этот процесс честным?"», — отметила она.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Дарья Коршунова
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В РУСАДА прокомментировали расследование дела Валиевой
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