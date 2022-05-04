Олимпийский комитет США озадачили слова Путина о Валиевой

В Олимпийском комитете США заявили, что Путин не должен был выступать в защиту Валиевой

Глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд осталась озадаченной ходом расследования допингового дела фигуристки Камилы Валиевой после слов поддержки от президента России Владимира Путина. Об этом пишет Inside the games.

«Вы видите новостные репортажи о том, что Путин защищает Валиеву, и задаетесь вопросом: "Как можно считать этот процесс честным?"», — отметила Хиршланд. Она заявила, что Путин не должен был выступать в защиту 16-летней спортсменки до завершения расследования.

26 апреля Путин встретился с победителями и призерами Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Во время мероприятия он дал совет Валиевой, заявив, что ей не стоит обращать внимание на критику.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Тем не менее Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

В ходе скандала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле полностью и безгранично поддерживают российскую фигуристку. Он подчеркивал, что власти страны убеждены, что в данном случае речь идет о «каком-то недоразумении».