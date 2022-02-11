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Спорт

Кремль обратился к Валиевой со словами «не прячь лица и гордо везде ходи»

Песков заявил, что в Кремле полностью поддерживают российскую фигуристку Камилу Валиеву

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

В Кремле полностью и безгранично поддерживают российскую фигуристку Камилу Валиеву в разгоревшемся вокруг нее допинг-скандале. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС в пятницу, 11 февраля.

Официальный представитель Кремля также обратился к спортсменке со словами поддержки. «Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай», — сказал Песков.

Он добавил, что власти страны убеждены, что в данном случае речь идет о «каком-то недоразумении». Как пояснил Песков, у российских чиновников есть вопросы относительно сроков обработки проб Валиевой.

Пресс-секретарь российского лидера призвал дождаться окончания разбирательств и официального решения Международного олимпийского комитета (МОК). Кроме того, он раскритиковал заявление главы USADA о том, что США могут привлечь к ответственности россиян, причастных к делу Валиевой, подчеркнув, что Кремль выступает против трансграничного применения американского законодательства, в том числе и в спорте.

Ранее 11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого МОК подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения спортсменки от Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Ее дело должно быть рассмотрено до начала личного турнира на Играх.

При этом в США призвали наказать всех причастных к применению спортсменкой запрещенного препарата согласно американскому «акту Родченкова».

Вместе со сборной России Валиева победила на командном турнире Олимпиады-2022. Она должна принять участие в личном турнире, который стартует 15 февраля.

Варвара Кошечкина
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