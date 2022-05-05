В приграничном российском регионе запретили фейерверки и салюты на 9 Мая

В Кантемировском районе Воронежской области запретили салюты и фейерверки на 9 Мая

В Кантемировском районе Воронежской области запретили фейерверки и салюты на 9 Мая. Об этом сообщается на странице администрации района российского региона во «ВКонтакте».

«Главам поселений решением районной антитеррористической комиссии рекомендовано не проводить мероприятия с массовым скоплением людей и привлечением внимания громкими звуками», — говорится в сообщении администрации приграничного района.

Власти также рекомендовали главам поселений провести акцию «Бессмертный полк» в онлайн-формате и разрешили проведение концертов в закрытых помещениях. В Кантемировском районе 9 мая состоится церемония возложения цветов к воинским захоронениям и памятникам.

До 10 мая в Кантемировском районе Воронежской области действует повышенный уровень террористической опасности. Аналогичные меры безопасности действуют в Россошанском районе. Желтый уровень террористической опасности во всей области не введен.