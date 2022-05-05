Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В приграничном российском регионе запретили фейерверки и салюты на 9 Мая

В Кантемировском районе Воронежской области запретили салюты и фейерверки на 9 Мая

Фото: Alexander Kagan / Unsplash

В Кантемировском районе Воронежской области запретили фейерверки и салюты на 9 Мая. Об этом сообщается на странице администрации района российского региона во «ВКонтакте».

«Главам поселений решением районной антитеррористической комиссии рекомендовано не проводить мероприятия с массовым скоплением людей и привлечением внимания громкими звуками», — говорится в сообщении администрации приграничного района.

Материалы по теме:
Россия заявила об освобождении Мариуполя. Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
Россия заявила об освобождении Мариуполя.Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
21 апреля 2022
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
19 апреля 2022

Власти также рекомендовали главам поселений провести акцию «Бессмертный полк» в онлайн-формате и разрешили проведение концертов в закрытых помещениях. В Кантемировском районе 9 мая состоится церемония возложения цветов к воинским захоронениям и памятникам.

До 10 мая в Кантемировском районе Воронежской области действует повышенный уровень террористической опасности. Аналогичные меры безопасности действуют в Россошанском районе. Желтый уровень террористической опасности во всей области не введен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Шольц назвал условие снятия санкций с России
Зафиксирован редкий вид пульсара «черная вдова»
Песков высказался об используемых Путиным источниках информации
Названы способы снизить цены на жилье в России
Раскрыт возможный мотив убийства воров в законе Астика и Хасика
Япония нашла способ снизить зависимость от российского топлива
В приграничном российском регионе запретили фейерверки и салюты на 9 Мая
Минздрав зарегистрировал новый препарат от COVID-19
Компании начнут скрывать данные для ухода от санкций
Против актера Дмитрия Задорожного возбудили уголовное дело из-за избиения кота
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.