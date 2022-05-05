Демонтаж памятника Т-34 в Житомире попал на видео

Опубликованы кадры демонтажа советского танка Т-34 в украинском Житомире

В Житомире попал на видео демонтаж советского танка Т-34, установленного там в качестве памятника. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Танк убрали с площади Победы рано утром 5 мая. Памятник в украинском городе был установлен в 1965 году в честь 20-летия победы в Великой Отечественной войне.

О том, что танк планируется демонтировать, сообщал мэр Житомира Сергей Сухомлин. Ранее памятник Т-34 сняли с постамента во Владимире-Волынском.

Кроме того, в украинском городе Мукачево демонтировали советский обелиск, установленный в честь солдат Великой Отечественной войны.