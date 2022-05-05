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США исключили из-под санкций защиту интеллектуальной собственности

Минфин США исключил из-под санкций против России сделки по интеллектуальной собственности

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Министерство финансов США исключило из-под введенных против России санкций сделки по патентному и авторскому праву, а также по другим формам защиты интеллектуальной собственности в России и США, сообщает «Коммерсантъ».

В конце марта Минфин также смягчил санкции в отношении российских минеральных удобрений. В перечень товаров первой необходимости вошли в том числе сельхозпродукция, лекарства и медицинские изделия. Послабление дает возможность совершать любые торговые операции с попавшими в список товарами.

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Платон Щукин
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