США исключили из-под санкций защиту интеллектуальной собственности

Минфин США исключил из-под санкций против России сделки по интеллектуальной собственности

Министерство финансов США исключило из-под введенных против России санкций сделки по патентному и авторскому праву, а также по другим формам защиты интеллектуальной собственности в России и США, сообщает «Коммерсантъ».

В конце марта Минфин также смягчил санкции в отношении российских минеральных удобрений. В перечень товаров первой необходимости вошли в том числе сельхозпродукция, лекарства и медицинские изделия. Послабление дает возможность совершать любые торговые операции с попавшими в список товарами.