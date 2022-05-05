Глава UFC заинтересовался переходом звезды YouTube в промоушен

Глава UFC Уайт признался, что заинтересован в переходе блогера Джейка Пола в промоушен

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт признался, что заинтересован в переходе американского блогера Джейка Пола в промоушен. Его слова передает The Mirror.

Он подчеркнул, что не исключает проведения боя с участием звезды YouTube в рамках одного из турниров UFC. «Никогда не говори никогда. Я действительно привношу лучших из лучших», — заявил Уайт.

Ранее бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон объяснил, чем для него интересен потенциальный поединок с Полом. Он отметил, что проведение боя с блогером выгоднее, чем поединки с профессиональными боксерами. «За этим парнем будут наблюдать, наверное, около 80 миллионов человек», — добавил он.

Пол известен участием в поединках по правилам бокса с профессиональными бойцами. В частности, он одержал победы над Беном Аскреном и дважды — над Тайроном Вудли. Оба ранее выступали в UFC.