Против актера Дмитрия Задорожного возбудили уголовное дело из-за избиения кота

Против актера Дмитрия Задорожного возбудили уголовное дело из-за жестокого избиения кота

Против 38-летнего российского актера Дмитрия Задорожного, известного по роли в сериале «Детективы», возбудили уголовное дело из-за жестокого избиения кота. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения в подъезде дома, где проживает артист. На кадрах было отчетливо видно, как мужчина издевается над животным, кидает его об пол и наступает на лапы. О возбуждении уголовного дела в отношении Задорожного сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«В рамках расследования уголовного дела продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявила Петрова.

Ранее актер вышел на связь, заявив о том, что оборонялся от животного, которое напало на него. Мужчина также добавил, что следы крови в подъезде, которые обнаружили свидетели, принадлежат ему, а не коту.

«Кот разрезал мне ноги и руки просто в мясо, я пытался загнать его в этом состоянии домой, с переменным успехом мне это удалось. В переноске он просидел до утра в этом же бешеном состоянии, после чего я отнес его в парк, где его забрали волонтеры», — сообщил Задорожный.

Ранее российский предприниматель потребовал возбудить уголовное дело против Филиппа Киркорова. Поводом для недовольства бизнесмена стал юбилейный концерт артиста в Москве. В ходе шоу исполнитель пел песню «Мария Магдалена» и ходил по установленному на сцене светящемуся кресту.

