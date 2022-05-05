Захарова не исключила ответных мер в отношении британских журналистов

Захарова не исключила мер против британских журналистов в ответ на санкции против ВГТРК

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила принятия ответных мер в отношении британских журналистов из-за введенных против ВГТРК санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

«Давно пора. Очень мы были терпеливы», — заявила дипломат, отвечая на вопрос в эфире «Соловьев Live» о необходимости выдворения журналистов из Великобритании.

Ранее Великобритания ввела санкции против ряда россиян и российских компаний в связи с проведением военной спецоперации на Украине. В их числе — помощник президента России Максим Орешкин, замминистра обороны Николай Панков, глава банка «Открытие» Михаил Задорнов и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Под ограничения также попали ВГТРК, информационные порталы «ИнфоРос» и SouthFront.