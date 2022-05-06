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В МИД опровергли планы применять ядерное оружие в спецоперации на Украине

Представитель МИД Зайцев опроверг намерение России применить ядерное оружие на Украине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе военной спецоперации на Украине. О таких планах заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, цитату приводит РИА Новости.

«Нам неоднократно приходилось опровергать инсинуации о возможном применении со стороны России в специальной военной операции ядерного оружия. Это намеренная ложь», — заявил Зайцев. Он пообещал, что Москва продолжит придерживаться принципов, в соответствии с которыми «в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана».

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По словам дипломата, именно Россия смогла убедить США и всю ядерную пятерку подтвердить приверженность этому принципу.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров также пояснил, что Россия на текущей стадии спецоперации на Украине рассматривает возможность использования только обычных вооружений, таким образом ответив на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готова применить ядерное оружие.

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Виктория Кондратьева
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