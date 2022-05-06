Минобороны Германии передаст Украине семь самоходных гаубиц PzH 2000

Германия передаст Украине семь самоходных гаубиц PzH 2000. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт, передает ТАСС.

По словам министра, соответствующие договоренности уже достигнуты. Сейчас системы находятся на ремонте. В ближайшее время начнется обучение украинских военных навыкам обращения с техникой.

Ранее стало известно, что правительство Германии планирует одобрить поставки Украине ЗСУ типа «Гепард». Речь идет о порядка 50 зенитных самоходных установках, которые бундесвер уже списал. Поставками займется оружейная компания-производитель Krauss-Maffei Wegmann, которая получила на это соответствующее разрешение.

24 апреля канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему Берлин отказывается поставлять украинской армии тяжелое вооружение. По его словам, средства для транспортировки войск и артиллерию можно «пустить в дело быстро». По мнению политика, Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно оружие, которым можно было бы пользоваться без длительного обучения и сложной логистики. В таком случае они могут использовать его без участия военнослужащих НАТО.