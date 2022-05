Дерматологи назвали способы лечения акне у взрослых

Дерматолог Лиллиана Гарсия посоветовала при акне соблюдать низкогликемическую диету

Американские дерматологи назвали основные способы лечения акне во взрослом возрасте. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

По словам дерматолога Карана Лала, среди основных причин появления акне у взрослых можно выделить гормональные колебания у женщин, ношение масок, прием слишком большого количества витаминов группы В, применение гормональных добавок и грибковое поражение кожи. Доктор медицинских наук Лиллиана Рамирес Гарсия добавляет, что акне могут вызывать некоторые вещества в составе средств для ухода за волосами и кожей, косметики и даже зубной пасты.

Гарсия посоветовала при акне соблюдать низкогликемическую диету, которая исключает повышение уровня сахара в крови. «Дело в том, что скачок уровня сахара в крови может усилить воспалительные процессы и подхлестнуть выделение кожного сала. И то и другое вызывает акне, — утверждает она. — Чтобы этого избежать, необходимо отказаться от обработанных пищевых продуктов, в том числе белого хлеба, сухих завтраков, полуфабрикатов. Отдавайте предпочтение свежим фруктам и овощам, а также злакам вроде ячменя и канадского риса, которые не повышают уровень сахара в крови».

Помимо этого, Гарсия рекомендует обратить внимание на средства на основе третиноина, помогающие контролировать процесс выделения кожного сала и регенерацию клеток. Лам полагает, что при борьбе с угревой болезнью могут быть полезны изотретиноин и лечение лазером. Впрочем, по его словам, чаще всего достаточно препаратов местного действия. «Такие лекарства, как третиноин, бензоилпероксид, миноциклин/клиндамицин часто приводят к улучшению состояния кожи при акне на 30-40 процентов», — подытожил он.

