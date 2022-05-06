Дерматологи назвали способы лечения акне у взрослых
Американские дерматологи назвали основные способы лечения акне во взрослом возрасте. Об этом пишет издание Eat This, Not That!
По словам дерматолога Карана Лала, среди основных причин появления акне у взрослых можно выделить гормональные колебания у женщин, ношение масок, прием слишком большого количества витаминов группы В, применение гормональных добавок и грибковое поражение кожи. Доктор медицинских наук Лиллиана Рамирес Гарсия добавляет, что акне могут вызывать некоторые вещества в составе средств для ухода за волосами и кожей, косметики и даже зубной пасты.
Гарсия посоветовала при акне соблюдать низкогликемическую диету, которая исключает повышение уровня сахара в крови. «Дело в том, что скачок уровня сахара в крови может усилить воспалительные процессы и подхлестнуть выделение кожного сала. И то и другое вызывает акне, — утверждает она. — Чтобы этого избежать, необходимо отказаться от обработанных пищевых продуктов, в том числе белого хлеба, сухих завтраков, полуфабрикатов. Отдавайте предпочтение свежим фруктам и овощам, а также злакам вроде ячменя и канадского риса, которые не повышают уровень сахара в крови».
Помимо этого, Гарсия рекомендует обратить внимание на средства на основе третиноина, помогающие контролировать процесс выделения кожного сала и регенерацию клеток. Лам полагает, что при борьбе с угревой болезнью могут быть полезны изотретиноин и лечение лазером. Впрочем, по его словам, чаще всего достаточно препаратов местного действия. «Такие лекарства, как третиноин, бензоилпероксид, миноциклин/клиндамицин часто приводят к улучшению состояния кожи при акне на 30-40 процентов», — подытожил он.
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