Reuters сообщил, что Байден намерен отправить Украине еще 100 миллионов долларов

Американский президент Джо Байден запланировал отправить Украине еще 100 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на четырех чиновников США сообщает Reuters.

По словам источников агентства, Байден намерен отправить деньги на Украину в качестве военной помощи. По их словам, соответствующее заявление американский лидер может сделать в течение ближайших суток.

Ранее Байден призвал Конгресс США как можно скорее утвердить выделение 33 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине. Президент Украины Владимир Зеленский оценил потери страны в ходе российской специальной военной операции. По его словам, на восстановление страны потребуется по меньшей мере 600 миллиардов долларов.