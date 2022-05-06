Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Корвет ВМФ России выполнил стрельбу ракетой в Японском море

Корвет ВМФ РФ «Гремящий» выполнил учебную стрельбу противолодочной ракетой в Японском море

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России выполнил учебную стрельбу противолодочной ракетой в Японском море. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ, передает РИА Новости.

Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота РФ произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной учебной цели. Там сообщили, что боевая часть противолодочной ракеты успешно поразила учебную цель.

В пресс-службе отметили, что закрытие района проведения стрельб обеспечивали 15 кораблей и судов обеспечения ТОФ. Для пуска ракет были использованы универсальные пусковые установки, позволяющие также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр».

Ранее экипажи кораблей ТОФ отработали уничтожение подводной лодки условного противника на учениях в заливе Петра Великого. Экипажи фрегата «Маршал Шапошников» и корвета «Гремящий» применили противолодочное вооружение. Боевые расчеты кораблей ТОФ уничтожили обнаруженную подлодку условного противника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о передаче Киеву данных США о местоположении крейсера «Москва»
Российская фигуристка порассуждала о возможности исполнить стриптиз на льду
Исследована связь между недосыпом и ожирением
Трамп изучал возможность ракетных ударов по объектам в Мексике
В России назвали вариант решения проблемы с поставкой полупроводников
Трамп ответил Байдену на критику своих сторонников
Курс юаня упал до минимума с ноября 2020 года
Врач с Первого канала раскрыл пользу сала
Дом на случай апокалипсиса выставили на продажу в США
Германия отказалась поставить Украине обещанное тяжелое вооружение
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.