Корвет ВМФ России выполнил стрельбу ракетой в Японском море

Корвет ВМФ РФ «Гремящий» выполнил учебную стрельбу противолодочной ракетой в Японском море

Корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России выполнил учебную стрельбу противолодочной ракетой в Японском море. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ, передает РИА Новости.

Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота РФ произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной учебной цели. Там сообщили, что боевая часть противолодочной ракеты успешно поразила учебную цель.

В пресс-службе отметили, что закрытие района проведения стрельб обеспечивали 15 кораблей и судов обеспечения ТОФ. Для пуска ракет были использованы универсальные пусковые установки, позволяющие также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр».

Ранее экипажи кораблей ТОФ отработали уничтожение подводной лодки условного противника на учениях в заливе Петра Великого. Экипажи фрегата «Маршал Шапошников» и корвета «Гремящий» применили противолодочное вооружение. Боевые расчеты кораблей ТОФ уничтожили обнаруженную подлодку условного противника.