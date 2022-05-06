Crew Dragon приводнился

Корабль Crew Dragon с астронавтами приводнился в Мексиканском заливе

Космический корабль Crew Dragon с астронавтами успешно приводнился в Мексиканском заливе, сообщает НАСА.

Капсула приводнилась в 07:43 по московскому времени вблизи побережья Флориды.

На борту корабля находятся американцы Том Маршберн, Раджа Чари и Кайла Бэррон, а также немец Маттиас Маурер. Четыре астронавта провели на Международной космической станции (МКС) 175 дней, совершив 2832 оборота вокруг Земли.

От МКС Crew Dragon отстыковался вчера в 08:20.

В апреле Crew Dragon с частным экипажем пристыковался к МКС. На борту корабля находились три бизнесмена из США, Израиля и Канады — Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти — и бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа.

В настоящее время на МКС находятся россияне Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев, американцы Челл Линдгрен, Боб Хайнс и Джессика Уоткинс и итальянка Саманта Кристофоретти.