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Кадыров раскрыл доходы за прошлый год

Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова в 2021 году составили более 26,5 миллиона рублей

Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова в прошлом году составили более 26,5 миллиона рублей — в 14 раз меньше, чем годом ранее, когда они превышали 381 миллион рублей. Соответствующие данные раскрываются на сайте руководителя российского региона.

Согласно декларации за 2021 год, Кадыров владеет двумя земельными участками общей площадью более 30 тысяч квадратных метров и жилым домом в 2344,3 квадратного метра. У его супруги есть квартира площадью больше 200 квадратных метров, она за прошлый год заработала почти 1,6 миллиона рублей. В распоряжении семьи Кадыровых с 11 несовершеннолетними детьми также дом в 300 квадратных метров.

В середине апреля о доходах отчитался президент России Владимир Путин. В прошлом году его доходы составили 10,2 миллиона рублей. Путин также владеет квартирой площадью 77 квадратных метров, гаражом площадью 18 квадратных метров, двумя автомобилями ГАЗ М21, автомобилем «Нива» и автомобильным прицепом «Скиф».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в 2021 году заработал 14,5 миллиона рублей. В его собственности находятся три квартиры площадью 111,7, 112,5 и 55,3 квадратного метра, половина права владения парковочным местом площадью 12,6 квадратного метра, а также три автомобиля (два Mercedes-Benz V250 и Kia Ceed) и снегоболотоход Can-Am.

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Платон Щукин
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