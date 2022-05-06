В ДНР высказались об освобождении республики к 9 мая

В правительстве ДНР заявили, что задачи закончить спецоперацию к 9 мая нет

Советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин высказался о возможном освобождении республики к 9 мая. По его словам, такой задачи нет, важно сохранить жизни военных и мирных жителей. Его цитирует РИА Новости.

«Я полагаю, что к 9 мая закончить эту спецоперацию не удастся, мы все прекрасно должны понимать, что, как и со случаем штурма в "Азовстали", так же и с освобождением каких-то других населенных пунктов ДНР, мы прежде всего должны ценить жизни и своих бойцов и ценить жизни мирного населения», — заявил он.

Боевые операции Гагин сравнил с хирургическими. По его мнению, спешить в этом случае нельзя. «Нужно быть уверенным, нанеся какие-то удары, что мы их не наносим по гражданскому населению, и опять же нельзя жертвовать своей пехотой», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что спецоперация России затянулась, сказал, что она идет по плану.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, российские военные не станут «искусственно подгонять свои действия под какую-то дату». Речь идет, в частности, о 9 мая.