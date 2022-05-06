Глава офиса Зеленского пригласил Джоли снова посетить Украину

Глава офиса Зеленского Ермак пригласил актрису Анджелину Джоли снова приехать на Украину

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак пригласил американскую актрису, спецпосланника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелину Джоли снова посетить Украину. Об это сообщает РИА Новости.

Ермак пообщался с Джоли в режиме видеоконференции. Они обсудили шаги по оказанию помощи украинским детям. «Я глубоко предана тому, чтобы помочь любым возможным для меня способом, особенно детям. Я сделаю все возможное для детей в вашей стране», — цитирует офис Зеленского слова Джоли.

В конце апреля Джоли приехала во Львов. После начала российской военной спецоперации на Украине актриса заявила о стремлении оказывать всякое содействие украинцам, покинувшим дома. Она также осудила проведение боевых действий.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Джоли пыталась своим визитом отвлечь общественное внимание от происходящего на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. «Она же посещала сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче от этого не стало. Но это никому и не интересно», — отметила Захарова.