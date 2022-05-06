В Минкульте прокомментировали публикацию связанного с мобилизацией приказа

В Минкульте назвали фейком связанный с мобилизацией сотрудников сферы культуры документ

В Минкультуры России заявили, что распространяемый в сети документ якобы с приказом о подготовке неких «списков ценных сотрудников для отсрочки от мобилизации» является фейком. Об этом сообщает РИА Новости.

«Такого приказа Минкультуры не существует. Это фейк», — говорится в комментарии ведомства.

Ранее в соцсетях появились публикации, в которых говорилось о неком документе, связанном с мобилизацией сотрудников сферы культуры. В них было сказано, что культурные учреждения должны подготовить списки так называемых «ценных работников» для получения отсрочки.

4 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о том, что российские власти 9 мая планируют объявить в стране всеобщую мобилизацию, не соответствуют действительности. Позднее указанные сведения также опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин.

До этого некоторые западные СМИ, в том числе CNN, сообщили, что российские власти в ближайшее время готовятся официально объявить войну Киеву, чтобы начать всеобщую мобилизацию в стране и нарастить темпы спецоперации на территории Украины. По словам опрошенных экспертов, произойти это может уже 9 мая, когда в России будет праздноваться День Победы.