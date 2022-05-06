Суд признал геноцидом убийства мирных жителей в Орловской области в годы войны

Массовые убийства мирных жителей в Орловской области во время ВОВ признали геноцидом

Суд признал военными преступлениями и геноцидом советского народа действия немецких захватчиков на территории Орловской области в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Во время открытого судебного процесса были приведены свидетельские показания, архивные документы, протоколы осмотра мест расстрела мирных жителей и приговоры судов, подтверждающие массовые убийства жителей области.

По данным следствия, в период с 1941 по 1943 годы на территории региона, который находился под немецкой оккупацией, фашисты сформировали карательные батальоны, которые убивали и пытали мирных жителей и военнопленных. В июне 1942 года по указанию командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Шлеммера было создано подразделение «Украинская кампания» под руководством Мирошниченко по прозвищу «Гетман», подчиненные которого уничтожили более 170 человек в Знаменском районе.

Всего за период временной оккупации захватчики и их сообщники убили более 421 тысячи человек, еще более 56 тысяч человек были перевезены в Германию на каторжные работы.

Ранее Ростовский областной суд признал действия немецких захватчиков на территории области в годы Великой Отечественной войны военными преступлениями и геноцидом народов СССР. Суд пришел к выводам, что в период войны на территории Ростовской области нацистские оккупанты и их пособники совершали различные преступления в отношении не менее 180 тысяч советских граждан и не менее 200 тысяч военнопленных. Это были военные преступления, преступления против человечества, геноцид славян и иных национальностей и этнических групп.