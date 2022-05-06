Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Кремль пожелал успехов новому пресс-секретарю Белого дома

Песков пожелал успехов в работе новому пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер

Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пожелал успехов на новой должности будущему пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер, которая ранее была заместителем Джен Псаки. Об этом сообщают РИА Новости.

Песков на встрече с журналистами рассказал, что по работе ему еще не приходилось видеться с будущим пресс-секретарем. «Мы тоже желаем ей успехов, но в данном случае это не наше дело. Это внутренняя кухня администрации Белого дома. У нас своя кухня», — ответил представитель Кремля.

5 мая президент США Джо Байден объявил, что Джен Псаки покинет свою должность 13 мая, проработав на своем посту полтора года. Новым представителем Белого дома назначена ее заместитель Карин Жан-Пьер. Она станет первой афроамериканкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту.

Ранее Псаки пошутила о планах после ухода с должности. Она отметила, что решила спать и смотреть сериалы, но ничего конкретного пока не предполагает. «Мне нечего объявить о планах. Спать, читать книги, если есть что-то посмотреть на Netflix или Hulu, я открыта к рекомендациям», — сказала на брифинге пресс-секретарь американской администрации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова президента Польши об исчезновении границы с Украиной
Невзорова заочно арестовали
В Минкульте прокомментировали публикацию связанного с мобилизацией приказа
Еврокомиссия оценила сумму финансовой поддержки Украины
Глава офиса Зеленского пригласил Джоли снова посетить Украину
Сильный взрыв произошел в жилом доме в центре Мадрида
В Европе нашли способ снизить зависимость от российского газа
Россиянин убил знакомого топором, расчленил его тело и спрятал в сарае
Ведущая Первого канала раскритиковала запрет Instagram в России
В России новую инициативу ФИФА посчитали убийством футбола
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.