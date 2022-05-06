Врач дал советы по защите от смертельно опасного заболевания

Врач Продеус призвал регулярно мыть руки и не пить сырую воду для защиты от холеры

Врач педиатр-иммунолог и один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус дал рекомендации по защите от холеры. В публикации, появившейся накануне на платформе «Яндекс.Дзен», специалист призвал россиян регулярно мыть руки и не пить сырую воду, чтобы уберечь себя от этого смертельно опасного заболевания.

По словам иммунолога, холера — это заразное инфекционное заболевание, которое в большинстве случаев либо проявляется легкой диареей, либо не имеет каких-либо симптомов. «Сегодня это заболевание лечится довольно успешно благодаря антибиотикам — главное, сразу же обратиться за медицинской помощью», — уточнил Продеус.

При этом врач предупредил, что в редких случаях через шесть часов или несколько дней после попадания в организм бактерии, вызывающей холеру, у человека развивается тяжелая водянистая диарея и рвота. «В этих случаях потеря больших количеств жидкости может быстро привести к тяжелому обезвоживаю организма. Вместе с водой организм теряет и минеральные соли, развивается дефицит минералов, в том числе калия, что приводит к нарушению жизненно важных процессов обмена в организме», — рассказал он и добавил, что при отсутствии необходимого лечения пациент может умереть.

В качестве основных мер защиты от холеры Продеус назвал регулярное мытье рук и термическую обработку таких продуктов, как мясо и рыба. Также специалист призвал не пить сырую воду из природных источников или воду из-под крана. Кроме того, необходимо мыть овощи и фрукты, добавил он.

Ранее Продеус рассказал, в каких случаях ребенка необходимо немедленно показать специалисту. По его словам, одним из опасных сигналов является повышение температуры тела ребенка до 38 градусов и более.