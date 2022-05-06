В России новую инициативу ФИФА посчитали убийством футбола

Кавазашвили назвал инициативу ФИФА по сокращению игрового времени матча убийством футбола

Ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил новую инициативу Международной федерации футбола (ФИФА) по сокращению игрового времени матча. Его слова приводит «Матч ТВ».

Он назвал это предложение убийством футбола. Кавазашвили посчитал, что из футбола хотят сделать хоккей. «Когда смотришь матчи с участием таких великих клубов, как "Реал", "Манчестер Сити" и так далее, радуешься таким изумительным по красоте матчам. Ну зачем сокращать время игры?» — заключил российский специалист.

Ранее сообщалось, что ФИФА и глава его судейского комитета Пьерлуиджи Коллина, а также Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изучают возможность сокращения матчей с 90 до 60 минут. Кроме того, рассматриваются варианты введения чистого игрового времени. Предполагается, что время будет останавливаться, если мяч выходит из игры или игрок получает травму, а также когда судья выносит предупреждение или разговаривает с кем-либо.

IFAB — международная организация, в задачи которой входит регулирование правил игры в футбол. В совет организации входят представители ассоциаций Уэльса, Англии, Шотландии, Северной Ирландии и ФИФА.