Медведев ответил на слова президента Польши об исчезновении границы с Украиной

Зампред СБ Медведев заявил о провозглашении Польшей раздела Украины

Поляки провозгласили раздел Украины, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram. Так он ответил на слова президента Польши Анджея Дуды, который сказал, что в ближайшем будущем границы между Польшей и Украиной не будет, а народы двух стран «смогут жить вместе на этой земле».

По словам политика, Дуда выбрал подходящий повод для такого заявления — День национальной конституции. «Западная Украина будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением. Конечно, под завесой красивых слов о вечном братстве», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что это «мнимое братство» не принесет украинцам ничего, кроме окончательной утраты своей государственности.

Ранее Дуда заявил, что в настоящее время Польша делает все для помощи Украине в отражении «российской агрессии». «Между нашими странами — Польшей и Украиной — больше не будет границы. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», — спрогнозировал глава государства.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что для территориальной целостности Украины может исходить угроза со стороны Польши. Он обратил внимание на то, что риторика этой страны давно не была дружественной, но в последние несколько месяцев приобрела враждебный характер.