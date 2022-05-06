Небензя обвинил Запад в многолетней подготовке к прокси-войне с Россией

Постпред при ООН Небензя: Запад запустил против России маховик экономических репрессий

Происходящее вокруг Украины является прокси-войной Запада против России, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, пишет РИА Новости со ссылкой на выступление политика на заседании Совбеза.

Коллективный Запад

По его словам, западные государства заранее готовились к экономической войне против Москвы. «Сегодня — это не война на Украине, как вы говорите. Это прокси-война коллективного Запада с Россией», — обвинил постпред другие страны в многолетней подготовке к противостоянию.

Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России Василий Небензя постпред России при ООН

Небензя считает, что сейчас идет мировая война в экономической области, и «Запад запустил против России маховик репрессий». Скорость принятия санкций, по словам постпреда, говорит о том, что Запад готовился «заранее и задолго» до событий 2022 года.

У нас нет сомнений, что вы к ней готовились, потому что скорость, с которой был запущен этот маховик, не позволяет усомниться в том, что вы готовились к этому заранее и задолго до того Василий Небензя постпред России при ООН

Прокси-война

В апреле о прокси-войнах Запада против Москвы рассказали и в министерстве иностранных дел России. Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Запад избрал стратегию прокси-войн в отношении России, что чревато серьезными последствиями.

Эти страны открыто выбрали стратегию ведения прокси-войны с Россией. Подобное балансирование на грани чревато самыми серьезными последствиями Владимир Ермаков директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России

По словам дипломата, западная ядерная «тройка» — США, Великобритания и Франция — отдаляется от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами. Так же ведет себя и НАТО, считает Ермаков.

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что НАТО вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину.

Лавров добавил, что поставки оружия Киеву являются «еще одним примером нечистоплотности американцев в том, что касается международного права». Министр отметил, что вооружение, направляемое западными странами на Украину, будет законной целью для российских военных, которые принимают участие в специальной операции.

Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси — на войне как на войне Сергей Лавров глава МИД России

Санкции

Страны Запада ввели многочисленные санкции против России из-за ее специальной операции на Украине. В пятницу, 6 мая, постоянные представители стран Европейского союза проведут заседание, в рамках которого обсудят шестой пакет антироссийских санкций. 4 мая пакет уже обсуждался политиками, однако они не сошлись во мнениях относительно эмбарго на российскую нефть.

Помимо ограничений против российской нефти санкции запретят сделки с недвижимостью с российскими гражданами, резидентами и юридическими лицами с исключениями для резидентов Евросоюза.

Еще 8 марта Россия, согласно данным Castellum.AI, стала страной, против которой с 2014 года было введено больше всего санкций (5532 ограничений). По количеству наложенных ограничений она обошла Иран, Сирию и Северную Корею.

Спецоперация

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к нации объявил российский президент Владимир Путин. По его словам, главной целью происходящего является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Главное — это освобождать все-таки Украину от этих националистических батальонов песков Дмитрий Песков представитель Кремля

Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является уничтожение националистических батальонов.